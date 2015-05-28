Производство дизайнерской мебели и паркета

Дом, офис или собственный ресторан – места, в которые мы вкладываем душу, создавая неповторимую атмосферу. Понимание уюта у всех разное: строгая упорядоченность или обилие деталей. Стильная мебель, разработанная нашими дизайнерами, станет украшением любого помещения. Организовано собственное производство элитной мебели по индивидуальным проектам. Необычные формы, уникальные решения, высокое качество натуральных материалов – окружите себя роскошью и комфортом.

Стильная мебель на заказ

Пространство, в котором мы живем или работаем, может вдохновлять, отражать стиль и статус хозяина, кроме этого дорогая мебель, изготовленная на заказ, впечатляет качеством. Эти предметы вполне могут стать семейной реликвией.

Дизайнерская мебель по индивидуальному заказу поможет воплотить собственное видение, создать единый ансамбль с другими предметами или стать основным акцентом в помещении. Для этого не обязательно быть художником. Поделитесь своими идеями со специалистами, они создадут шедевр по фотографии из журнала, или предложат Вам свои задумки в разных вариациях.

Подбор и приобретение предметов интерьера – это решение, от которого будет зависеть уровень комфорта в ближайшие годы. Мы создали онлайн-магазин элитной мебели, в котором Вы можете подобрать уникальные столы, кресла и стулья, заказать натуральный паркет, в том числе в сложных техниках укладки. Каждый новый проект для нас – реализация уникального произведения.

Элитная мебель из массива дерева

Дерево во все века ценилось мастерами и даже с появлением современных материалов на основе стружки, спрос на него не упал. В отличие от аналогов, древесина не содержит формальдегида и других химических веществ, обладает высокой прочностью и долговечностью.

Элитная мебель из массива дерева функциональна, устойчива к влаге и даже спустя десятки лет будет поддаваться реставрации. Удивительные природные фактуры граба, бука, характерный цвет сандала, уют и тепло сосны позволят насладиться природной эстетикой.

В работе мы сочетаем современные технологии и техники обработки дерева, вызывающие восхищение многие столетия. Изготовим фактурные мебельные фасады и детали в духе классицизма прованса, интерпритациях шейкер или реализуем уникальный проект. У нас можно купить элитную мебель в Москве с доставкой в любой другой город России. Большой выбор материалов открывает возможности для разнообразия дизайнерских решений. Создайте атмосферу гармонии, стиля и респектабельности вместе с нами.

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